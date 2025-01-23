هل تطبق جامعة الأزهر مقترح تدريس الطب باللغة العربية؟.. اعرف الإجابة

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي أن مسألة تعريب العلوم الطبية بجامعة الأزهر ليست قراراً نهائيًا، بل هي مجرد مقترح قد يتم مناقشته في المستقبل.



وأوضح محمد الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تعريب العلوم الطبية بجامعة الأزهر ليست قراراً نهائيًا، بل هي مجرد مقترح قد يتم مناقشته في المستقبل، متابعا:" إذا تمت الموافقة على هذا المقترح، سيتم عرضه على مشيخة الأزهر، ثم يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لاعتماده".



وأشار الشرقاوي إلى أن تاريخ الطب في مصر بدأ منذ عام 1827، وأن اللغة الإنجليزية فرضت على الطب في مصر منذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1887، مما أدى إلى أن دراسات الطب استمرت باللغة الإنجليزية لأكثر من 130 عامًا.



