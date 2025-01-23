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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يراجع جاهزية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب
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عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التأكد من جاهزيتها للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة بمحافظة قنا.

واستعرض محافظ قنا،  الموقف التنفيذي لمحطة مياه الرحمانية بمركز نجع حمادي، التي تُقدر طاقتها الإنتاجية بـ17 ألف متر مكعب يوميًا، والمخصصة لتغذية قرى شرق النيل بالمياه، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمحطة تمهيدًا لافتتاحها ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما تطرق الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال محطتي رفع الصرف الصحي بقريتي الشيخ حسين ، والهجان بمركز قنا.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والشبكات وخطوط الطرد بالمحطتين، بالإضافة إلى توريد المعدات الكهروميكانيكية، وجارٍى استكمال أعمال التركيب.

ووجه محافظ قنا ، بضرورة دراسة توصيل خدمات الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة والمستجدة بمدينة قنا ونجع حمادى الواقعة ضمن الحيز العمراني، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع العمل على إدراج هذه المناطق ضمن الخطط المستقبلية وتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء.


 

قنا اخبار قنا العيد القومي نجع حمادي مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب

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