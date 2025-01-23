الثوابتة: سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن وبالنظام العام في غزة



أ‌كد ‏مدير عام الشرطة في غزة إسماعيل الثوابتة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أثر على وزارة الداخلية ومقدراتها ، مشيرا الي ان موقف العائلات الفلسطينية كان وطنيا واختارت الوقوف في خندق المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية على عكس رغبة العدو.



و‌قال ‏مدير عام الشرطة في غزة في تصريحات له : أعددنا خطط النزول إلى الميدان للانتشار وبسط السيطرة على جميع أنحاء القطاعوكذا وضعنا خططا تتيح للسكان العودة إلى منازلهم بأمان



و‌اضاف إسماعيل الثوابتة ‏: وجهنا قسم هندسة المتفجرات بعمل المسح اللازم في الأماكن التي ينسحب منها الاحتلال كي لا يتضرر أبناء شعبنا جراء المخلفات العسكرية.



و‌تابع ‏مدير عام الشرطة في غزة: العدوان الإسرائيلي استهدف جميع المواقع والمركبات الشرطية ورغم ذلك فسنسعى لإعادة القطاع إلى حالة الأمن والأمانمدير عام الشرطة في غزة للجزيرة مباشر: العدوان الإسرائيلي استهدف جميع المواقع والمركبات الشرطية ورغم ذلك فسنسعى لإعادة القطاع إلى حالة الأمن والأمان



واتم : سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن وبالنظام العام في القطاع.