آخبار المنيا اليوم.. افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث واستقبال وفود سياحية عالمية والتضامن تبحث مع الفاو آليات تعزيز الأمن الغذائي بالمناطق الريفية

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم.. فقد افتتح اللواء عماد كدواني محافظ معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية، واستقبال المناطق الأثرية والسياحية وفود هولندي، ومديرية التضامن تبحث مع «الفاو» آليات تعزيز الأمن الغذائي بالمناطق الريفية.



محافظ المنيا يفتتح معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية.

أفتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، معرض «أوكازيون دمياط » للأثاث بساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر في الفترة من 23 يناير وحتى 23 فبراير المقبل، بالتعاون مع غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنيا أن إقامة هذا المعرض يعد خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه .



المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها الأثرية.

استقبلت محافظة المنيا وفدًا هولنديًا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس في إطار الاهتمام العالمي بمواقع المنيا التاريخية بوصفها وجهة سياحية متميزة تضم ثلث آثار مصر، وشملت الزيارة تفقد المعابد والمقابر الملكية التي تعود لعصر الملك إخناتون .

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الأثرية ودعم الجهود السياحية، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك كنوزًا تاريخية فريدة قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، ونعمل على تحسين الخدمات السياحية لتقديم تجربة مميزة للزائرين.

واشار كدوانى الى اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي والسياحي، حيث تسعى القيادة السياسية إلى استكمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية التي تروي عصورا من تاريخ مصر الفرعونى والحضارات المختلفة على مر الحقب التاريخية.

تضامن المنيا.. تبحث مع «الفاو» آليات تعزيز الأمن الغذائي بالمناطق الريفية.



عقد عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا اجتماعا، بمشاركة الدكتور عماد إسماعيل مدير مشروع النرويجي بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة بمحافظة المنيا.



ناقش الاجتماع «مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي» والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين من خلال الترويج للزراعة المستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة، مع التركيز على النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل مستدامة وتنمية قطاع الزراعة والأعمال الزراعية، ومواجهة تحديات الفقر والبطالة وسوء التغذية في المحافظة.