حدث ليلا| مصر تشارك في الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان بجنيف.. الداخلية تحذر قائدي المركبات على الطرق الرئيسية.. وترامب يحذر من عدم استمرار اتفاق غزة

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الشبورة على الطرق الرئيسية.. تحذيرات ورسائل وزارة الداخلية لقائدي المركبات

تشهد كثيرًا ظهور الشبورة المائية وكذلك الأمطار الكثيفة على الطرق السريعة، والتعرض للمنخفضات الجوية، وهو الأمر الذي تقوم خلاله وزارة الداخلية

مصر تشارك في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

غادرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة البلاد متوجهة الى جنيف للمشاركة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى

ارتباك في حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب تريلا بطنطا

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل ارتباك حركة النقل والمواصلات بشكل مفاجئ إثر انقلاب سيارة تريلا بسبب السرعه الزائده بشكل مفاجئ امام مدخل قرية شبشير مما أسفر عن إصابة شخصين

قرار ضد شخص انتحل صفة مستشار وزير التربية والتعليم

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مستشار وزير التربية والتعليم

محمد عبدالجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزماكل لصفوف الأهلي، ستكون صفقة جماهيرية.

رمضان صبحي يرزق بمولوده الثاني رحيم

أعلن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، خبرا سارا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هنو يكشف تفاصيل تطوير قصور الثقافة.. ويؤكد: الفراغ هو التهديد الأول للعمل الثقافي والتربوي

حل الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، في حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي".

نبيل فهمي: أخشى من تأثير الطائفية في سوريا على المنطقة

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أنه أخشى من تأثير الطائفية في سوريا على المنطقة، توجد موازنات سياسية واقتصادية في علاقات دول المنطقة بسوريا الآن.

ترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من "عواقب" في حال عدم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تصعيد إسرائيلي.. هل تخطط دولة الاحتلال لضم الضفة الغربية؟

أوضح التقرير أنه في محاولة لاسترضاء اليمين الإسرائيلي الغاضب من وقف الحرب في قطاع غزة

فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار

أفادت حملة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للكونجرس 2022، يوم الخميس، بأنها مدينة بأكثر من 326 ألف دولار من الديون المستحقة

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين راتكليف مديرا لـ"سي آي إيه"

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة، الخميس، على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية