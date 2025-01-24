قضايا الدولة في أسبوع | عيد الشرطة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل



شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2025، عدد من الفاعليات . وفي هذا التقرير يعرض موقع “صدى البلد” أهم تلك الفعاليات:



عيد الشرطة



تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشارأحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، بأصدق آيات التهاني والتقدير لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ولهيئة الشرطة المصرية كافة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.



وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن ذكرى ذكرى عيد الشرطة العظيمة ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، جسد فيها رجال الشرطة البواسل معاني حب الوطن والتضحية، وخلدوا فيها قيم الإخلاص والوفاء لعين مصر الساهرة إبان معركة الإسماعيلية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي.



فرجال الشرطة البواسل هم الذين يقفون دَوْمًا، فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون دِرْعًا حَصِينًا أمام كل المخاطر التى تهدد أرض مصر وشعبها الأصيل.



حفظ الله مصر وشعبها، جيشها وشرطتها، مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وسُوءٍ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

نظمت لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، تحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ندوة عن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل: التكيف مع التغيرات الجديدة".



وتقوم لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي برئاسة المستشار عصام موريس فرج نائب رئيس الهيئة، بعقد عدد من الدورات التدريبية والندوات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بشكل مستمر من أجل التوعية بأهمية الذكاء الاصطناعى، ودوره خلال السنوات المقبلة.



وتأتي الندوة "الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل: التكيف مع التغيرات الجديدة"، من إعداد وتقديم الدكتور أحمد سنجاب، مدير عام مشروعات التحول الرقمي بالهيئة القومية للبريد التابعة لوزارة الاتصالات وعضو الاتحاد الدولي للاتصالات.

وحضر الندوة المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلى ورئيس قطاع شمال القاهرة، والمستشار أحمد خليفة نائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادي الرياضي، ولفيف من أعضاء الهيئات والجهات القضائية.