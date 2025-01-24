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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفدا من "ستراسبورغ" الفرنسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي
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استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من جامعة ستراسبورغ الفرنسية برئاسة البروفيسور إيريني تسامادو جاكوبرجر نائب الرئيس جامعة ستراسبورغ لأوروبا والعلاقات الدولية نائب الرئيس لأوروبا والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك.

رحبت د.غادة فاروق بالوفد معربة عن سعادتها بالزيادة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على أهمية تطوير وتوثيق كافة أشكال التعاون الدولي بين الجامعة وجامعات العالم فى مختلف مجالات العلوم والثقافة، ودعم  امكانيات وقدرات الجامعة عالميًا، وذلك لضمان حصول الطلاب على مستوى متميز من التعليم تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المحلية و الإقليمية والدولية.

واستعرضت خلال اللقاء أ.د. شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ومراكزها المتميزة فى جميع المجالات منها الطب والهندسة والطاقة المستدامة و غيرها ، وجهود الجامعة فى دعم الأبحاث العلمية وزيادة النشر الدولى.

وأشارت إلى جهوده قطاع التعاون الدولي فى إبرام وتفعيل اتفاقيات و شراكات دولية مع كبرى جامعات العالم ، الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.  

كما استعرضت د. ايرينا سيمون مدير العلاقات والشئون  الدولية تاريخ جامعة  ستراسبورج وهي إحدى  أكبر الجامعات الشاملة متعددة اللغات والثقافات في فرنسا  والتى تهتم  بشكل خاص على المناهج متعددة التخصصات ، رائدة في التعاون عبر الحدود.

كما قدمت د. إيرينا سيمونز عرضا مؤسسيا لجامعة ستراسبورغ من حيث امكاناتها وأعداد الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و الموظفين بالجامعة والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة.

وتبادل الطرفان النقاش حول مجالات العمل المشاركة المزمع  التعاون المتبادل بها مثل مجال علوم الهندسية والتجارة والطب و اللغات.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس أ. د. أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي و أ.د. رنيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب و أ.د. شهيرة سمير أستاذ التشريح بكلية الطب ومديرو مكاتب التعاون الدولي بكليات الطب والهندسة ومدير البرنامج الفرنسي بكلية التجارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن.

كما حضر من جامعة ستراسبورغ السيدة ماتيلد لو كلينش مهندس المشاريع الدولية مسؤول المشاريع الدولية و السيدة سيدتي. جاليا هوفهانيسيان
مساعد مهندس للمشاريع الدولية. مساعد مسؤول المشروع  و البروفيسور برتراند روز نائب مدير الهندسة بكلية الفيزياء والهندسة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة ستراسبورغ الفرنسية

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