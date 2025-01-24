سفير مصر السابق بإسرائيل: لا بديل عن توافق جميع الأطراف الفلسطينية

قال عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إنه على مختلف الأطراف الفلسطينية، أن تجتمع على كلمة واحدة، كما يجب أن تتوازن مواقفهم مع بعضهم البعض.

وأضاف عاطف سالم خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن عدة اجتماعات عُقدت قبل ذلك، سواء كان في روسيا أو في الصين، بالإضافة إلى عدد كبير من الاجتماعات في مصر.

الجهات الفلسطينية

وعقب: "لم نصل حتى الآن إلى النقطة التي توصف بالتجمع ما بين الجهات الفلسطينية المختلفة".

وشدد عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، على ضرورة وجود نوع من التنسيق خلال الفترة المقبلة.