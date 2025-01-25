شهادات البنك الأهلي بعائد مرتفع شهريا وسنويا .. اعرف هتكسب كام

تعد شهادات الادخار صاحبة العائد المرتفع بالبنوك المصرية أبرز وسائل الادخار للمواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب استمرار التحديات الاقتصادية وتزايد تأثيرات التضخم على قيمة المدخرات.

شهادات الادخار بالبنوك

قامت البنوك المصرية مطلع عام 2024 بطرح عدد من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي تصرف شهريًا أو سنويًا، كما أعلنت البنوك مؤخرًا عن تمديد العمل بهذه الشهادات فترة إضافية.

شهادات البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار البلاتينية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتشمل الشهادات الشهادة البلاتينية السنوية، التي توفر عائدًا شهريًا بنسبة 23.5%، وعائدًا سنويًا يصل إلى 27%، مع عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج التي تمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على عائد شهري متدرج يبدأ بـ 26% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

أما العائد السنوي لهذه الشهادة، فيتدرج ليصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)

يقدم البنك التجاري الدولي “cib” شهادة ادخار جديده ونرصد لكم تفاصيلها خلال السطور التالية:-

- عائد ثابت شهري: يصل إلى 22 %.

- المدة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي برامج شهادات إدخار خاصة لكبار السن، نرصدها لكم خلال السطور التالية:-

- شهادة "رد الجميل" الثلاثية:

عائد سنوي: 24.25 %.

عائد شهري: 22.25 %.

- شهادة "رد الجميل" لأجل سنة:

عائد سنوي: 22 %.

عائد شهري: 20.5 %.

شهادات بنك قطر الوطني (QNB)

يقدم بنك قطر الوطني شهادة ادخار جديده ونرصد لكم تفاصيلها خلال السطور التالية:-

العائد الشهري: 20%- 20.15%.

المدة: ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.