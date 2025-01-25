رسميا.. الأهلي يعلن ضم مصطفى العش مدافع زد

أعلن النادي الأهلي منذ قليل ضم مصطفى العش لاعب نادي زد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي زد إف سي إعارة مدافعه مصطفى العش إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بدون بند بأحقية الشراء.

وقل زد في بيان: «إعارة لاعبنا مصطفى العش إلى النادي الأهلي لمدة 6 أشهر دن وجود بند نية البيع».

كشف أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد إف سي تفاصيل انتقال مصطفى العش مدافع الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وقال عبد الله خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: «النقاش بين الإدارات كان على أعلى مستوى، وحصلنا على رأي الجهاز الفني قبل الموافقة على انتقال مصطفى العش إلى النادي الأهلي.. النادي الأهلي كان في تكوين فريق زد، بموافقته على بعض الصفقات، والأهلي كان أكثر الأندية مرونة في التعامل معنا منذ البداية».

وأضاف: «مصطفى العش لاعب جيد، وقادر على التألق مع النادي الأهلي.. وهو يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر، والأهلي لم يتحدث في الفترة الحالية سوى على التعاقد مع مصطفى العش ولم يتحدث عن ضم أي لاعب آخر».