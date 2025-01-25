لهذه المجالات| وظائف جديدة ببنك القاهرة.. تعرف على الشروط

دائمًا ما يبحث خريجو الجامعات عن فرص عمل، ولكن دائمًا ما يتمنى العمل مع شركات كبرى، أو بنوك مشهورة، وهذا ما نوفره لكم من خلال السطور التالية.

كشف بنك القاهرة عن توافر وظائف خالية في فروعه المختلفة حيث لا يشترط على المتقدمين أن يكونوا خريجي كليات التجارة.

مهام وظائف بنك القاهرة الجديدة

- إدارة وتطوير محفظة عملاء الخدمات المصرفية للشركات بهدف تعميق وتوسيع العلاقات مع عملائنا.

- تحقيق الأهداف التجارية الفردية المختلفة والمساهمة في أداء الفريق.

- إعداد مقترحات الائتمان واستكمال الموافقات اللازمة على التسهيلات الائتمانية وفقاً للسلطة التقديرية.

- المسئولية الكاملة عن التجديدات والتمديدات في الوقت المحدد مع ضمان حسن سير الحساب.

- قيادة وظيفة البيع المتبادل والاحتفاظ لتنمية كل من الالتزامات والأصول من حيث حصة المحفظة والقيمة المضافة.

- إجراء زيارات اتصال منتظمة واتخاذ تدابير استباقية لضمان جودة الائتمان.

- بيع مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية.

- تقديم التوجيه والتدريب والدعم للأعضاء الصغار.

- النمو على مستوى المحفظة من خلال اكتساب عملاء استراتيجيين رئيسيين جدد في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

شروط وظائف بنك القاهرة الجديدة

- أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال، أو الخدمات المصرفية، أو المالية، أو مجال ذي صلة، أو مؤهلات معادلة.

- ⁠أن تكون خبرة المتقدم على الوظيفة في هذا المجال من 3 إلى 5 سنوات.

- ⁠⁠⁠ يشترط إكمال دورة تدريبية مرتبطة بالائتمان بنجاح.

- يجب أن يكون عضوًا في فريق تعاوني يتمتع بقدرات قوية على حل المشكلات.

- القدرة على النجاح تحت الضغط وإظهار الدافع الذاتي العالي.

- تعتبر المهارات الممتازة في التواصل والتعامل الشخصي والتحليل ضرورية.

- مطلوب مهارات قوية في التفاوض والعرض.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية ضروري.

- اتباع نهج قوي يركز على العملاء مع الالتزام بتقديم خدمة استثنائية أمر ضروري.