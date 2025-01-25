والله لاحتفظ بيها ..والدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس الحوار مع الرئيس السيسي

روت والدة الشهيد عمر القاضي لـ صدي البلد كواليس الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة المصرية

وقالت والدة البطل الشهيد عمر القاضي أنها أهدت الرئيس عبدالفتاح السيسي ميدالية كان يرتديها نجلها وهو يقاتل الإرهابيين في معركته الأخيرة فكان رد الرئيس السيسي ( بس دي غالية عليكي قوي ) فردت قائلة: الغالي للغالي متغلاش عليك ياريس .. فرد الرئيس السيسي : “والله لاحتفظ بيها عندي وهحافظ عليها ”

وعبرت والدة الشهيد، عن سعادتها بابنها عمر، لانه سايب ذكرى جميلة".

ولد الشهيد عمر القاضي بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية والتحق بكلية الشرطة عام 2013 وتخرج فيها عام 2017، انضم بعدها لقطاع الأمن المركزي وتسلم عمله في أحد قطاعات الأمن بمحافظة شمال سيناء، واستشهد القاضي يوم 5 يونيو 2019 الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين "البطل 14" بالعريش وقت تكبيرات صلاة العيد.