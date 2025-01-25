انطلاق التصفيات التمهيدية لدورى الأندية الصغيرة والأحياء بكفر الشيخ

انطلقت التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز شباب الرملة بسيدى غازى، تحت شعار " الرياضة ممارسة " بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مباريات التصفيات التمهيدية بسيدى غازى جاءت بمشاركة 45 طليعًا ضمن المجموعة الاولي من 15: 20 عام، مضيفًا أن الدورى على مستوى المحافظة، بمشاركة 20 فريقًا بكل مرحلة عمرية من سن 15 حتى 20 عامًا و من عمر 21 حتى 35 عامًا، تتم المنافسات على مرحلتين الدور التمهيدي على المستوى الفرعى والختامي على مستوى المحافظة .

يصعد الفريقان الحاصلان على المركز الأول من كل مرحلة عمرية على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي الذي تنظمه الوزارة، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية والدكتور محمد محروس منسق عام دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

يقام اللقاء الختامى بمحافظة الإسكندرية ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت اشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب ويمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية تشجيعاً له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.