المجلس القومي للمرأة ينظم ورشا للحرف اليدوية لعامه الثالث على التوالي

ينظم المجلس القومي للمرأة بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 56 عدد من ورش الحرف اليدوية والأنشطة التفاعلية على مدار أيامه، حيث يشارك المجلس في فعاليات المعرض لعامه الثالث على التوالي.

هذا و ينظم المجلس على مدار يومين ورشة عمل لفن الديكوباج بمشاركة الفتيات والنساء من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب باستعمال الخامات المختلفة، حيث عبرت المشاركات عن سعادتهن لتعلم حرفة يدوية جديدة ومميزة .



ومن المنتظر أن يتم تنظيم عدد من الورش المختلفة خلال فترة أيام المعرض لفنون الرسم على الفخار وصنع عرائس قفازية وصنع الصابون اليدوي وتشكيل الصلصال، إلى جانب تنظيم ورش لتعليم صناعة الاكسسوار ، حيث تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس في تعليم النساء العديد من الحرف لخلق فرص عمل لهن ولدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.