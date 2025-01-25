زين القميص السماوي للاعب الدولي عمر مرموش، غرفة ملابس مانشستر سيتي لأول مرة، والذي يحم الرقم 7 والذي صرح مرموش عن سبب اختياره لهذا الرقم وهو أن شقيقه الأكبر كان يفضل هذا الرقم عندما كانا صغارًا، وقرر الاستمرار في ارتدائه.

وأشاد بهذه الصورة الإعلامي محمد فاروق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: " “قميص عمر مرموش يزين غرفة ملابس مانشستر سيتي لأول مرة … خطوة جديدة مليانة طموح وأحلام كبيرة! ”.

وينتظر عشاق كرة القدم، وخاصة المصريين، الظهور الأول للدولي المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وذلك في مواجهة قوية أمام ضيفه تشيلسي، المقررة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو ليويس

خط الوسط: كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - عمر مرموش - إرلينج هالاند