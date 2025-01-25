تطوير الثانوية.. حسام بدراوي: الأخلاق والقيم ليست في التربية الدينية لكن في الفلسفة

أكد حسام بدراوي المفكر السياسي، أنه لا يتم تطبيق الرؤية الشاملة لتطوير التعليم بشكل كامل لكن يطبق جزء منها .

وقال حسام بدراوي في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وما هو معروض حاليا للتطوير معروض لمرحلة عمرية في الثانيوة في الفترة من 16 لت 19 سنة .



وتابع حسام بدراوي :" التربية الدينية محطوط لها 15 % من الدرجة اللي تخلي الطالب يدخل كلية الطب والهندسة وده كلام مش موجود في دول كثيرة حول العالم ".



وتابع حسام بدراوي :" أول لما يدخل الدين في التعليم تحصل الخناقة ويحصل "إسفين " في المجتمع ".

وأكمل حسام بدراوي:" مسطرة قياس مادة الدين في المسيحية والإسلام ليست واحدة"، مضيفا:" الوزير قال إن الهدف من تدريس الدين هو الحفاظ على الأخلاق والقيم، لكن الأخلاق والقيم ليست في التربية الدينية وهي متواجدة في علم الفلسفة ".