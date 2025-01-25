احتجاجات صربيا.. سيارة تدهس متظاهرين وإضراب طلابي| فيديو

رصدت قناة "يورونيوز عربي" لحظة دهس سيارة لمتظاهرين خلال احتجاجات واسعة تشهدها العاصمة الصربية بلغراد ضد حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وجاءت الاحتجاجات بعد انهيار مظلة خرسانية في محطة "نوفي ساد" للسكك الحديدية، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

وتسبب الإضراب العام والحراك الطلابي في شل حركة المرور وإغلاق المحال التجارية بشكل يومي تقريبًا، وسط تصاعد الغضب الشعبي. وفي تطور خطير، صدمت سيارة حشدًا من المتظاهرين في منطقة "بلغراد الجديدة"، مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا بعد ارتطام رأسها بالأرض.

وأكدت شرطة بلغراد أنها احتجزت السائقة، وهي شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، للتحقيق في الحادث. وتم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.