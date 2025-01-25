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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التقديم من هنا.. السكة الحديد تكشف آخر موعد للتقديم على أكثر من 1000 وظيفة متاحة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب
×

https://jobs.caoa.gov.eg/

وفرت هيئة السكك الحديدية أكثر من ألف وظيفة بتخصصات مختلفة، حيث طلبت 1098 موظفًا فى عدد من التخصصات، حيث يستمر التقديم على وظائف السكة الحديد حتى 2 فبراير المقبل، ويتم التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.


 


التخصصات والوظائف المتاحة

مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين)، ومشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع (تعيين)، وفنى مناورة رابع/ فني مزلقان رابع / فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين)، ومساعد قائد قطار رابع (تعيين)، ومنظم حركة قطارات ثالث/اخصائى تحكم مركزى ctc ثالث/مراقب حركة مركزى ثالث (تعيين)، ومهندس حركة ثالث (تعيين)، ومهندس سكة ثالث (تعيين)، ومهندس ميكانيكا ثالث (تعيين)، ومهندس إشارات ثالث (تعيين)، ومهندس كهرباء ثالث (تعيين).

تتضمن مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2025 عن حاجتها للوظائف التالية:

-  105 فى وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة بمختلف التخصصات .
- 114 فى وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فنى صيانة وتجديدات سكة، فنى مزلقان، فنى مناورة).
- 92 بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات.
- 429 بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائى تحكم مركزى CTC، مراقب حركة مركزى، منظم حركة قطارات).
- 235 مساعد قائد قطار ممتاز.
- 123 مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.
وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الشروط والمستندات المطلوبة


للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب فى التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا
 

السكك الحديدية وظائف السكة الحديد الوظائف الحكومية

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