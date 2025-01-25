أحمد موسى: قوات المظلات كل يوم بيجروا 10 كيلو .. ويتدربون على القفز باحترافية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارته لقيادة قوات المظلات، وذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الوعى المجتمعى وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشرفت بزيارة قوات المظلات المصرية

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الفرد المقاتل في قوات المظلات يتم تأهيله كي يكون احد مقاتلي المظلات وكل يوم بيجروا 10 كيلو متر ثم ساعة من تدريبات اللياقة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قوات المظلات تعتمد على البنيان الجسدي المتميز وتقوية القدمين بشكل كبير ".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" أي مقاتل في المظلات يستطيع أن يقوم بالقفز من الطائرة بعد الحصول على أعلى مستوى من التدريب".

وتابع أحمد موسى :" الفرد المقاتل في المظلات يتم تعليمه كيفية الوقوف على باب الطائرة ثم القفز بطرق احترافية والتدريب على طريقة لمس الأرض بعد القفز ".