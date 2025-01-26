أخبار البحر الأحمر| حوادث طرق ومشروعات خدمية وشبابية منها تطوير شبكة الإنارة بمنطقة البداري

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري خلال الـ24 ساعة الماضية بعض التقارير والأخبار المهمة حول محافظة البحر الأحمر ونستعرض أبرزها فى السطور المقبلة..

أصيب 21 شخصًا بإصابات بسيطة إثر اصطدام أتوبيس بالرصيف على طريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، أمام وادي دارة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء حسن عبد العزيز، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة لبدء التحقيق.

تطوير شبكة الإنارة بمنطقة البدارى بالغردقة

وجه اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، باستكمال أعمال مد شبكة الإنارة العامة بمنطقة البدارى، وزرع أعمدة إنارة من الفايبر جلاس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. تهدف هذه الجهود إلى تغطية الكابلات المكشوفة وتوفير بيئة آمنة وخدمات أفضل للمواطنين.

تدريبات تنموية للشباب بمدينة سفاجا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، من خلال إدارة "تمكين الشباب"، تدريبات برنامج "مشواري لتنمية المهارات الحياتية" بمركز شباب أم الحويطات بمدينة سفاجا. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب وتزويدهم بمهارات تساعدهم في حياتهم العملية والشخصية.

نشاط حركة تداول البضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن تداول 27 ألف طن بضائع متنوعة و1229 شاحنة و145 سيارة. شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 562 شاحنة، و130 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 23,500 طن بضائع، 667 شاحنة، و15 سيارة.