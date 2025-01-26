حادثة مأساوية بالمحلة.. سقوط شاب في بئر أسانسير بطريقة بشعة

شهدت منطقة الجمهورية بالمحلة الكبري مساء أمس حالة من الوجيعة عقب وفاة شاب في العقد الثالث من عمره إثر سقوطه في بئر مصعد بأحد العقارات الحادث وقع عندما انحشر رأس الشاب الضحية بين الحائط وكابينة الأسانسير ما أسفر عن وفاته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب داخل بئر مصعد في أحد العقارات بشارع نادي الشرطة بمنطقة الجمهورية.

كما انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأفادت التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "محمد. ح" طالب ومقيم بنفس المنطقة تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.