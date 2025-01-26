قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زيارتي الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة
وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 | الرابط و التخصصات المطلوبة
بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ الآن في الأسواق
إسرائيل تقصف تجمعا مدنيا بقنبلتين جنوب لبنان قرب ميس الجبل
تحذير في أمريكا لترامب من ترحيل المهاجرين بشكل جماعي خلال فترة قصيرة
النيابة العامة تصدر قرارًا بشأن جثمان سائق توك توك ابتز ممرضة
إيهود باراك: مراكز قوى في إسرائيل تسعى لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس
خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي
طلب فسخ عقده مع الريان.. إعلامي يكشف عن اقتراب بن شرقي من الأهلي
احتفالية اليوبيل الفضي لأسرة «الراعي وأم النور» بحضور البابا تواضروس |صور
أشرف قاسم: إدارة الزمالك لم تتعامل باحترافية في ملف تجديد عقد زيزو
سر عدم حرمان الزمالك من جماهيره في مباراتين بالدوري .. حتحوت يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 | الرابط و التخصصات المطلوبة

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025
وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025
ياسمين بدوي
×

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 عصر اليوم

رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 هو  
 ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg 

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 هو  
 ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg حاليا غير مفعل و على الحميع ترقب تفعيله عصر اليوم 

وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ستاح التقديم على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 هو  
 ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg  لمدة شهر كامل 

 وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 

وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 التي سيتم اتاحة التقديم لها من عصر اليوم مؤكدة انها تتمثل في:  مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي وإعدادي، ومعلم (Science) ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة فرنسية إعدادي، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي ، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة وأمين معمل، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT  بالإضافة إلى دعم فني والإشراف الطلابي، علمًا بأنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. تحذير عاجل

من جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ناشدت خلاله الراغبين في التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، بضرورة قراءة شروط التقدم التي سيتم اعلانها عصر اليوم على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025  ، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، محذرة من انه سيخالف هذه الشروط سيعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، مشددة على ضرورة التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

المدارس المصرية اليابانية وظائف المدارس المصرية اليابانية وظائف المدارس وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 المدارس المصرية اليابانية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

تصرّف غير مألوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي

باقات الانترنت

تنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين .. اعرف طريقة استخراجه وموعد التطبيق

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الارصاد

عكس التوقعات.. الأرصاد: مفأجاه في شتاء 2025 .. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية

صورة من اللقاء

جوارديولا يشيد بـ عمر مرموش بعد أول ظهور مع مانشستر سيتي

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم الأحد 26-1-2025

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

القومى للمرأة يعقد ندوة عن إعلاء القيم الثقافية والمجتمعية

الأنبا عمانوئيل

الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

صورة أرشيفية

البحث العلمي توضح تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

بالصور

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام

تفسير حلم رؤية اسم أسماء في المنام للعازب والمتزوجة والمطلقة

تفسير حلم رؤية اسم أسماء في المنام
تفسير حلم رؤية اسم أسماء في المنام
تفسير حلم رؤية اسم أسماء في المنام

تفسير رؤية ليلة النصف من شعبان في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

تفسير رؤية ليلة النصف من شعبان في المنام
تفسير رؤية ليلة النصف من شعبان في المنام
تفسير رؤية ليلة النصف من شعبان في المنام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد