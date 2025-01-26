ترامب: زيارتي الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارته الخارجية الأولى قد تكون إما إلى المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة، موضحًا أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.

كما أعلن أنه أجرى محادثات تتعلق بشراء تطبيق "تيك توك"، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبله خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وفي سياق اقتصادي، انتقد ترامب سياسات إدارة بايدن، مشيرًا إلى أن العديد من الأمريكيين تضرروا من التضخم بسبب السياسات الاقتصادية الحالية.

كما تعهد بالعمل مع الكونجرس من أجل خفض الضرائب، معتبرًا أن ذلك سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

و اتهم ترامب إدارة بايدن بعدم استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة. وأضاف أن إدارته قد تدرس الانضمام مجددًا إلى منظمة الصحة العالمية.