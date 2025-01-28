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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز
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برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

حلّ مشاكل العلاقة بموقف واثق، أنت في وضع جيد ماليًا وستمنحك الحياة المهنية فرصًا للنمو، صحتك جيدة أيضًا.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يعاني بعض الأطفال من مشاكل في الحلق بالإضافة إلى حمى فيروسية قد تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة. عند السفر إلى أي مكان، اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة واحتفظ بصندوق إسعافات أولية معك دائمًا. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

 ستطرق أبوابك فرص جديدة. استغلها لإثبات جدارتك المهنية. تولى مهام جديدة دون تردد وقدم رأيك في الاجتماعات، قد يشعر أحد زملائك في العمل بعدم الرضا عن نموك وقد يحاول أيضًا إثارة المشاكل لك. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد يجد مواليد برج الجدي أن التواصل مهم بشكل خاص. هذا يوم للتعبير عن المشاعر بصدق وانفتاح مع شريكك. بالنسبة للعزاب، قد يؤدي اللقاء بالصدفة إلى محادثات مثيرة للاهتمام. ركز على بناء علاقات قائمة على التفاهم المتبادل والثقة. كن صبورًا وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 يمكن لكبار السن التفكير في تقسيم الثروة بين الأطفال، يمكنك أيضًا التفكير في تقديم مساعدة مالية لصديق أو قريب. سوف يرى رجال الأعمال فرصًا لإبرام عقود جديدة وهذا يعد أيضًا بتدفق غير مقيد للثروة.

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