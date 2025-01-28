أخبار محافظة البحر الأحمر.. نشاط ثقافي وبيئي وتربوي يثري المجتمع المحلي

شهد قصر ثقافة الشلاتين انطلاق العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز الأنشطة الثقافية في المناطق الحدودية. يتواصل العرض حتى 31 يناير ليشمل قصر ثقافة حلايب وبيت ثقافة أبورماد، ضمن مشروع المواجهة والتجوال الذي يهدف لتحقيق التنمية الثقافية وتعزيز الوعي الفني، تحت إشراف وزارة الثقافة.

حملات بيئية في يوم البيئة الوطني بمحافظة البحر الأحمر

احتفلت محافظة البحر الأحمر بيوم البيئة الوطني بتنظيم حملات نظافة شواطئ في الغردقة، شملت شاطئ فلفلة، وتشجير مدرسة النهضة الابتدائية. ساهمت الفعاليات في زيادة الوعي البيئي وتحفيز المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية، بمشاركة جهات حكومية وجمعيات بيئية محلية.

تصفيات مسابقة «نحلة التهجي» بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

بدأت منطقة البحر الأحمر الأزهرية تصفيات مسابقة "نحلة التهجي" لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى طلاب المراحل الابتدائية. تنظم المسابقة على 5 مستويات، لتأهيل الطلاب للمنافسة النهائية على مستوى الجمهورية، وسط مشاركة واسعة ودعم من قيادات التعليم الأزهري بالمنطقة.