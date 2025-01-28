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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا.. تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك.. شبورة وأمطار في توقعات طقس اليوم.. ومعلول خارج الأهلي

حدث ليلا
حدث ليلا
أخبار البلد
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حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث.

هل ينضم علي معلول إلى بيراميدز أو الزمالك؟.. حتحوت يكشف مفاجأة

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، أن علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي طلب من عمال غرف الملابس جمع متعلقاته للرحيل عن القلعة الحمراء، موضحا أن علي معلول أخطر عددًا من اللاعبين في الأهلي، بأن مران اليوم هو آخر مران له مع الفريق، بعد رفض قيده في قائمة الأهلي.

من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط

قال سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الامتحانات الإلكترونية لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف السادس) في المدارس الحكومية والخاصة، يتم ذلك من خلال الرابط المخصص للاستعلام عبر موقع المديرية.

 

تحذير هام.. شبورة كثيفة وأمطار متوقعة على هذه المحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، متوقعة استمرار بعض الظواهر الجوية، وأبرزها سقوط الأمطار على عدد من المناطق، والشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق السريعة خلال الصباح الباكر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك

  شهدت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حادثة تبادل إطلاق نار في منطقة فرونتون بولاية تكساس الأمريكية.

ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين.. وأمريكا لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتراجع عن خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تكون ملاذًا آمنًا للمهاجرين.

وزير خارجية بريطانيا: أتطلع للقاء قريب مع ماركو روبيو

 أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للاجتماع قريبًا.

وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير

 في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

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