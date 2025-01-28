الزمالك يستعيد ناصر ماهر قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عودة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد غيابه بسبب الإصابة.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الزمالك يستعيد ناصر ماهر قبل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري”.

وكان الزمالك حقق فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الزمالك بتلك النتيجة رفع رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الثاني، متفوقا عن الأهلي بفارق الأهداف، خلف بيراميدز المتصدر بـ 21 نقطة.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 6 في قاع الجدول والمركز الـ20