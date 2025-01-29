سوريا تطالب روسيا بعلاج أخطاء الماضي.. وموسكو: لا تغييرات بشأن القاعدتين العسكريتين

أعلنت الإدارة السورية الجديدة أن أحمد الشرع أوضح أن الوفد الروسي الذي أجرى مباحثات في دمشق أكد دعمه للتغييرات الإيجابية في سوريا.



وأضافت الإدارة السورية، أنها طلبت من الوفد الروسي اتخاذ إجراءات ملموسة مثل التعويضات والإعمار، مشيرة إلى أنه على موسكو معالجة أخطاء الماضي لاستعادة العلاقات.



وأشار "الشرع" للوفد الروسي إلى ضرورة احترام إرادة الشعب السوري.



وفي نفس السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن الوفد الروسي أجرى محادثات بنّاءة في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.



وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنه بحث مع الإدارة الجديدة في سوريا العلاقات التجارية والاقتصادية وأكدنا سعينا على بناء تعاون مفيد للطرفين.



وأضاف بوجدانوف أن موسكو ودمشق ستجريان مزيدًا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، لافتا إلى أنه لا تغييرات حتى الآن بشأن وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.