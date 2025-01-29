بن شرقي في قلب المعركة .. أزمة تريزيجيه تعقّد انتقاله للأهلي.. والزمالك يتربّص

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "موقف بن شرقي بالكامل: إدارة الريان لم تمانع أبدًا في رحيل بن شرقي وفسخ تعاقده، والأمور كانت شبه منتهية بعد توصل الطرفين لصيغة شبه نهائية.. ومع انتهاء الأهلي من اتفاقه مع اللاعب، كان الأمر شبه محسوم".

وأضاف: "ولكن الجديد ما حدث خلال الساعات الماضية.. فوفقًا لمصادر مقرّبة من إدارة الريان، أنها شعرت بالضيق بعد أن علمت بتحرك إدارة الأهلي لضم تريزيجيه من طرابزون دون أن تتحدث معها أدبيًا. إدارة الأهلي تفاوضت مع طرابزون وحصلت على موافقة اللاعب وأنهت الصفقة لصالحها، رغم أن التعاقد بين النادي القطري والتركي كان يقضي بأحقية الريان بشراء تريزيجيه نهائيًا مقابل 9 ملايين دولار، بشرط موافقة اللاعب رسميًا".

وتابع: "إدارة الريان رأت أن موقفها أصبح محرجًا أمام جماهيرها بسبب رحيل تريزيجيه واحتمالية رحيل بن شرقي، فظهر الحديث عن تمسك المدرب بأشرف بن شرقي وعدم رغبته في ترك اللاعب".

وأكمل: "إلى الآن، محاولات اللاعب مستمرة لإقناع الإدارة بتركه يرحل للأهلي في فترة الانتقالات الحالية، والساعات القادمة ستكون حاسمة. بالمناسبة، عقد بن شرقي ينتهي نهاية الموسم.. هل الأهلي ينتظره بعد نهاية عقده إذا فشل انتقاله حاليًا؟ وارد".

وأتم: "من ناحية أخرى، الزمالك ومن خلال أحد الشخصيات البارزة المقربة من مجلس الإدارة أكد لي بشكل شخصي أنهم لم يخرجوا من صفقة بن شرقي، وأنهم يتحركون بالفعل لضم اللاعب الآن أو مع نهاية عقده في نهاية السنة".