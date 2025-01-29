سفير العراق لدى القاهرة يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية العراقية

يشارك الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا العراقية المصرية التي تعقد اعمالها في بغداد على مستوى كبار المسؤولين، تمهيدا لانعقادها على مستوى رؤوساء وزراء البلدين يوم الخميس الموافق 30 كانون الثاني.

إذ يترأس الجانب العراقي على مستوى كبار المسؤولين، ستار الجابري، وكيل وزارة التجارة، والوزير المفوض الدكتور أسامة الرفاعي، رئيس الدائرة العربية، ورياض الهاشمي، مدير عام في وزارة التجارة.

ويترأس وفد جمهورية مصر العربية طارق الشعراوي، مساعد وزير التعاون الدولي والتخطيط، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، والسفير المصري في بغداد أحمد سمير، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوزارات من كلا الجانبين.

تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.

ستتوج هذه الاجتماعات بنتائج سيتم إقرارها من قبل رئيسي وزراء العراق ومصر، وبحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين، مما سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ويعزز من الروابط الاستراتيجية بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.