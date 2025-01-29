قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
بعد قليل.. الحكم في قضية علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بتهمة النصب
رضا عبد العال للأهلي: حاولوا تصنعوا نجوم بدل ما تخطفوهم من الفرق التانية
نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة بالرقم القومي .. ترقبوها عبر هذا الرابط
الأمن الأمريكي يوقف مسلحا حاول قتل 3 مسؤولين كبار في إدارة ترامب
احتجاجات حاشدة في دالاس ضد سياسات ترامب للهجرة وترحيل الأسر.. فيديو
هشام ماجد رفض وأسماء جلال تطلب 50 ألف دولار .. رامز جلال يفاوض أبطال أشغال شقة
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
الآن في البنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل التعاملات
الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الكيني بقصر الاتحادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير العراق لدى القاهرة يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية العراقية

السفير العراقي د. قحطان خلف
السفير العراقي د. قحطان خلف
محمد الصاحى
×

يشارك الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا العراقية المصرية التي تعقد اعمالها في بغداد على مستوى كبار المسؤولين، تمهيدا لانعقادها على مستوى رؤوساء وزراء البلدين يوم الخميس الموافق 30 كانون الثاني.

إذ يترأس الجانب العراقي على مستوى كبار المسؤولين، ستار الجابري، وكيل وزارة التجارة، والوزير المفوض الدكتور أسامة الرفاعي، رئيس الدائرة العربية، ورياض الهاشمي، مدير عام في وزارة التجارة.

ويترأس وفد جمهورية مصر العربية طارق الشعراوي، مساعد وزير التعاون الدولي والتخطيط، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، والسفير المصري في بغداد أحمد سمير، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوزارات من كلا الجانبين.

تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.

ستتوج هذه الاجتماعات بنتائج سيتم إقرارها من قبل رئيسي وزراء العراق ومصر، وبحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين، مما سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ويعزز من الروابط الاستراتيجية بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

مصر العراق سفير جمهورية العراق اللجنة المشتركة العليا العراقية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

بن شرقي

خلال ساعات.. الخطيب يحصل على وعد من الريان القطري لهذا السبب

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الاهلي

فلسطيني دنماركي.. صفقة جديدة على رادار الأهلي

دولار امريكي

رسميًا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

مكافأة مالية

1500 جنيه.. حقيقة صرف مكافأة شهر رمضان للعاملين في الدولة

نيتس جراديشار

انتهاء أزمة جراديشار الأولى تحت سقف الأهلي .. القصة الكاملة

محافظ البحيرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2025

ترشيحاتنا

الغندور

الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الاهلي

إعلامي: اتحاد الكرة المُخطئ في أزمة «جرديشار».. والأهلي اتبع الإجراءات القانونية في قيده

بن شرقي

بليغ أبو عايد: بن شرقي وقع للأهلي.. وراتب تريزيجيه 1.1 مليون دولار

بالصور

بعد اشتعال المنافسة.. مقارنة كاملة بين شيفروليه اوبترا ونيسان صني 2025‏|مواصفات وأسعار

نيسان صني و شيفروليه اوبترا
نيسان صني و شيفروليه اوبترا
نيسان صني و شيفروليه اوبترا

مش غالي .. سعر فستان نانسي عجرم الأبيض يثير الجدل |شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

10 أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال |تعرف عليها

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال

6 مشاكل صحية تصيب الأطفال بسبب تناول «الناجتس» .. تعرف عليها

مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
مخاطر تناول الناجتس على الأطفال

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص | موعد التطبيق

شريف سلامة وداليا مصطفي

داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن شريف سلامة.. «مفيش ست أصيلة تطلب الطلاق»

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

الفنانة دي اللي عملتلي السحر .. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة

ياسمين عز

قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد