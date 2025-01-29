تمهيدا لانتقاله للأهلي.. قرار عاجل من الريان بشأن أشرف بن شرقي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن فسخ تعاقد الريان القطري مع اللاعب أشرف بن شرقي تمهيدا لانتقاله للأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :رسميا.. الريان القطري يعلن ،فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بنشرقي بناء على رغبة اللاعب.

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يتراجع حتى الآن عن فكرة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، وهناك تمسك كبير بالتعاقد معه، بعد الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "ربما تحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، والأمر يتوقف على موافقة مسئولي نادي الريان القطري، واللاعب يضغط بقوة من أجل الرحيل حاليًا والانضمام للأهلي".

وأضاف: "الأهلي لازال ينتظر موقف بن شرقي مع الريان، وهناك ترقب لموقف اللاعب، وقد يتم حسمه خلال الساعات المقبلة، خصوصا أن الوقت ضيق جدًا في ظل انتهاء مهلة القيد الإفريقي يوم الجمعة القادم".