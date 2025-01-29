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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نزيف المخ.. أعراض تنذر به وكيفية التعامل مع الحالة

أعراض نزيف المخ
أعراض نزيف المخ
نهى هجرس
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نزيف الدماغ (نزيف داخل الجمجمة) هو نوع من السكتات الدماغية، يتسبب في تجمع الدم بين الدماغ والجمجمة، ويمنع الأكسجين من الوصول إلى الدماغ. وهو يهدد الحياة ويتطلب علاجًا سريعًا للحصول على أفضل نتيجة. 

تختلف أعراض نزيف المخ حسب نوعه، ولكنها قد تشمل:

أعراض نزيف المخ

وخز مفاجئ أو ضعف أو خدر أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم.

صداع مفاجئ وشديد .

الغثيان والقيء .

ارتباك

دوخة .

كلام غير واضح.

نقص الطاقة والنعاس.

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه:

صعوبة في البلع .
فقدان البصر .
تصلب الرقبة .
الحساسية للضوء.
فقدان التوازن أو التنسيق .
صعوبة في التنفس ومعدل ضربات القلب غير طبيعي.

طريقة التعامل مع حالة نزيف المخ

يختلف علاج نزيف المخ حسب شدة النزيف وموقعه، ولكن سيركز مقدم الرعاية الصحية على إيقاف النزيف وإدارة السبب، قد يشمل العلاج ما يلي:

جراحة.
الأدوية.
يمكن أن يحد العلاج الطبي السريع من الضرر الذي قد يصيب دماغك، مما سيحسن فرصتك في التعافي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتلقى:

الأكسجين التكميلي عبر جهازا لتنفس الصناعي.

المواد الغذائية والسوائل عن طريق الوريد (عن طريق الوريد) أو أنبوب التغذية (أنبوب التغذية).

مراقبة دقيقة في وحدة العناية المركزة للتأكد من استقرار العلامات الحيوية .
 

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