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يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
محمد نحلة
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تلقيت دعمًا كبيرًا من المقربين.. وحالة الحزن انعكست على أدائي في المسلسل

"المداح 5" يحمل أحداثًا قوية.. وشخصية "تاج" ليست سهلة كما يتصور البعض

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شاركت الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "سراب"، الذي عرض مؤخرا على  إحدى المنصات الرقمية، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، هاني عادل، ونجلاء بدر، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، 

وتجسد يسرا اللوزي في المسلسل شخصية "ملك"، وهو دور يحمل الكثير من التحديات الدرامية، خاصة أنها تلقّت عرض المشاركة أثناء مرورها بظروف شخصية صعبة. ومع ذلك، استطاعت تقديم أداء مميز، انعكست فيه مشاعرها الحقيقية، وأعربت اللوزي عن سعادتها بالتعاون مع خالد النبوي للمرة الأولى، مشيدة باحترافية وأسلوبه المميز في العمل.

وأجرى موقع صدى البلد حوارا مع يسرا اللوزي حول المسلسل وأدوارها وتحديات مشوارها الفني

 وإلى نص الحوار :-

 

يسرا اللوزي ومسلسل “سراب”

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن مسلسلها الجديد "سراب"، وقالت:" السيناريو كان يتطلب تركيزًا عميقًا لفهم تطورات القصة"، إذ واجهت بعض الصعوبات في استيعاب الأحداث عند القراءة الأولى، لكنها شعرت من البداية بأن العمل سيحقق نجاحًا كبيرًا.

وعن شخصية "ملك"، أوضحت أنها كانت من أكثر الأدوار تحديًا لها، خاصةً أنها تلقّت عرض المشاركة أثناء مرض والدتها، وبعد وفاتها، فكرت في الاعتذار عن الدور بسبب حالتها النفسية. لكن بعد تلقيها دعمًا كبيرًا من المقربين، قررت الاستمرار، وأكدت أن مشاعر الحزن التي عاشتها انعكست على أدائها، مما جعل الشخصية أكثر واقعية وتأثيرًا.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان خالد النبوي، ووصفت تجربتها معه بالإيجابية، مشيدة بمدى التزامه وحبه للعمل، مما ساهم في خلق حالة من التفاهم والتناغم بينهما.

وفيما يتعلق بأسلوبها في التحضير للأدوار، أوضحت أنها تعتمد على بناء خلفية كاملة للشخصية، مما يساعدها على فهم تفاصيلها وأبعادها بشكل دقيق، الأمر الذي يسهل عليها تجسيدها بصدق.

أعمال يسرا اللوزي القادمة: "المداح 5" و"لام شمسية" و"برلين"

 

تحدثت يسرا اللوزي عن مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، مشيرة إلى أن شخصية "تاج" التي تقدمها تُعد من أصعب الأدوار التي جسدتها. أوضحت أن الدور يتطلب مجهودًا كبيرًا في التحضير والتعايش مع تفاصيله، حيث يحمل أبعادًا درامية معقدة. وأكدت أن هذا الجزء هو الأقوى بين المواسم السابقة، نظرًا لما يتضمنه من أحداث مشوقة وتطورات غير متوقعة. كما عبّرت عن حماسها لتجديد التعاون مع الفنان حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة من المسلسل.

أما عن مسلسل "لام شمسية"، الذي يجمعها بالفنانة أمينة خليل، فتحدثت عن دورها في العمل، حيث تجسد شخصية "رباب"، وهي زوجة وأم تمر بتجارب حياتية صعبة ومركّبة. وأشارت إلى أن هذا الدور يحمل أبعادًا ثقيلة ويتطلب أداءً تمثيليًا عميقًا. كما أكدت أن المسلسل يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مؤثرة، مما يجعله تجربة فريدة بالنسبة لها.

من ناحية أخرى، كشفت يسرا اللوزي عن مشاركتها في فيلم "برلين"، إلى جانب منة شلبي ومحمد حاتم، ومن إخراج أحمد عبد الله السيد. يتناول الفيلم قصص مهاجرين عرب انتقلوا إلى العاصمة الألمانية، ويسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة.

تحديات في مسيرتها الفنية

تطرقت يسرا اللوزي إلى بعض التحديات التي واجهتها في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها في بداياتها كانت محصورة في أدوار الفتاة الجميلة، ولم تكن تمتلك الجرأة لرفض هذه الأدوار. لكن مع مرور الوقت، بدأت في اختيار أدوار أكثر تنوعًا، وكان فيلم "ساعة ونص" نقطة تحول بالنسبة لها، حيث قدمت من خلاله شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد عليها الجمهور. هذا التغيير جعلها تشعر براحة أكبر في التمثيل، وأتاح لها فرصة استكشاف جوانب جديدة من موهبتها.

كما أكدت أنها، كغيرها من الأشخاص، واجهت تحديات مالية في بعض الفترات، واضطرت للعمل في مجالات مختلفة لتلبية احتياجاتها، مشيرة إلى أن التمثيل، رغم كونه مهنة فنية، إلا أنه في النهاية عمل يعتمد على الاجتهاد والاستمرارية. وشددت على أهمية التعامل مع الآخرين بإنسانية، لأن كل شخص يمر بظروف صعبة قد لا تكون واضحة للآخرين.

بهذا تستمر يسرا اللوزي في تقديم أعمال فنية مميزة، تجمع بين التحديات الدرامية والرسائل الإنسانية، مما يجعلها واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية العربية.

مسلسل سراب خالد النبوي الفنانة يسرا اللوزي

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