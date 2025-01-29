حملات انضباطية لإحكام السيطرة المرورية بالبحر الأحمر

في إطار تنفيذ قرار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمنع تواجد التروسيكلات في شوارع مدن المحافظة وفرض غرامات مالية على المخالفين لضمان الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، كثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حملات انضباطية لإحكام السيطرة المرورية

بناءً على توجيهات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، نفذت حملات ميدانية مكثفة لضبط التروسيكلات المخالفة داخل المدينة، والتأكد من تطبيق الغرامة المقررة، بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، تمكن حي شمال الغردقة، بقيادة اللواء محمد سليم، صباح اليوم، من ضبط تروسيكل مخالف، وتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على صاحبه، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تشديد الرقابة واستمرار الحملات

أكد رئيس مدينة الغردقة أن الحملات مستمرة ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية ستتواصل بشكل يومي للقضاء تمامًا على ظاهرة التروسيكلات داخل المدينة السياحية، بما يضمن تحقيق سيولة مرورية والحفاظ على الطابع السياحي والحضاري للغردقة.

من جهة أخرى، دعا المسؤولون المحليون أصحاب التروسيكلات إلى الالتزام بالقوانين المرورية والبحث عن وسائل نقل بديلة تتناسب مع طبيعة مدينة الغردقة السياحية، مشددين على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل متابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق النظام والأمان داخل المدينة.