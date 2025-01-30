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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية تجديد واستخراج رخصة القيادة 2025

رخصه قيادة
رخصه قيادة
محمد غالي
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يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تجديد رخصة القيادة 2025، حيث يعد تجديدها من الأمور الأساسية التي يتوجب القيام بها وفقًا للوائح المرور.

وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج وتجديد الرخصة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملة من وحدات المرور المختصة.

خطوات تجديد رخصة القيادة 2025

لتجديد رخصة القيادة 2025، يجب توفير المستندات التالية:
    •    صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية.
    •    شهادة براءة ذمة مرورية من نيابة المرور تفيد بعدم وجود مخالفات.
    •    شراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور المختصة.
    •    سداد الرسوم المقررة لإتمام عملية التجديد.
    •    التوجه إلى وحدة المرور التابع لها صاحب الرخصة لاستكمال الإجراءات.

إمكانية استخراج وتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

يمكن استخراج رخصة القيادة 2025 

وتجديدها إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك من خلال الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول.
    2.    الضغط على “دليل الخدمات” من القائمة العلوية.
    3.    اختيار “خدمات المرور” واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2025

للحصول على رخصة قيادة خاصة 2025، يجب تقديم المستندات التالية:
    •    صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
    •    صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل في وحدة المرور.
    •    شراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور.
    •    شهادتا كشف طبي (باطنة ونظر) صادرتان عن مستشفى حكومي أو المرور.
    •    عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.
    •    اجتياز اختبار القيادة واختبار الإشارات.
    •    سداد الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025

وفقًا لقانون المرور، يجب توافر الشروط التالية للحصول على رخصة قيادة خاصة:
    •    ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ميلاديًا.
    •    التوجه إلى وحدة المرور التابع لها مقدم الطلب وفقًا لمحل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.
    •    تقديم إثبات فصيلة الدم من المرور.
    •    الحصول على مستوى تعليمي مناسب أو شهادة محو الأمية.
    •    ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة.
    •    اجتياز اختبارات القيادة والإشارات بنجاح.

رسوم استخراج رخصة القيادة 2025

تتضمن رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 ما يلي:
    •    105 جنيهات رسوم استمارة البيانات.
    •    480 جنيهًا رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم.
    •    615 جنيهًا رسوم ضريبة رخصة القيادة، التأمين، وتنمية موارد الدولة.
    •    60 جنيهًا رسوم الملف وحافظة رخصة القيادة.

مدة صلاحية رخصة القيادة 2025

أعلنت وزارة الداخلية أن رخصة القيادة الخاصة تكون سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار، ويجب تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لتجنب أي غرامات أو مخالفات.

حالات سحب رخصة القيادة 2025

وفقًا لقانون المرور رقم 66، هناك بعض الحالات التي يتم فيها سحب رخصة القيادة لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، ومنها:
    •السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.
    •قيادة المركبة ليلًا دون تشغيل الأنوار الأمامية أو الخلفية المقررة، حتى لو كان السبب هو تعطلها.
    •استخدام أنوار مبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة بطريقة غير صحيحة.
    •ترك المركبة ليلاً في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو العواكس الخلفية.
    •استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها في الرخصة.

يُشدد قانون المرور على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية لضمان السلامة على الطرق وتجنب العقوبات القانونية.

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