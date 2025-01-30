انتعاش سياحي بمطار الغردقة وسط تزايد رحلات الطيران

يشهد مطار الغردقة الدولي حركة نشطة خلال الموسم السياحي الشتوي، مع تزايد الرحلات الجوية القادمة من مختلف الدول الأوروبية، ما يعكس الإقبال المتزايد على المدينة السياحية الشهيرة.

آلاف السياح يغادرون الغردقة يوميًا

وفقًا لجدول الرحلات اليومية بالمطار، سجلت حركة الطيران، اليوم الخميس، إقلاع 71 رحلة جوية تقل على متنها نحو 14 ألف سائح أجنبي، في تأكيد على استمرار الرواج السياحي الذي تشهده المدينة خلال هذه الفترة.

في الوقت نفسه، تشهد فنادق ومنتجعات الغردقة معدلات إشغال مرتفعة، حيث توقع خبراء السياحة استمرار النمو السياحي وارتفاع نسب الإشغال الفندقي طوال عام 2025، بفضل الجاذبية السياحية المتزايدة للمدينة.

استقرار الأوضاع يعزز التدفق السياحي

وفي هذا السياق، أكد عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية كان له دور حاسم في زيادة الطلب على الوجهات المصرية، مما ساهم في ارتفاع معدلات تدفق السياح إلى الغردقة.

وقال إن الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات السياحية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة وزيادة عدد رحلات الطيران العارض، أسهمت في تعزيز حركة السياحة، وجعلت الغردقة واحدة من أهم الوجهات السياحية الشتوية عالميًا.