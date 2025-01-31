ترامب: الاتصالات مع بوتين وشي جين بينج تحقق نتائج جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، أسفرت عن “نتائج جيدة”، دون أن يكشف تفاصيلها.

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "لن أعلق على أي من هاتين المسألتين، لكننا نحقق نتائج جيدة للغاية في كلتيهما".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليا أي خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "نوفوستي".

وكان بوتين قد أبدى استعداده للتحدث مع ترامب حول كافة المجالات التي تهم البلدين.

وأشاد بوتين الجمعة، بترامب ووصفه بأنه رجل "ذكي" و"براجماتي"، قائلاً إن النزاع ربما ما كان ليبدأ في عام 2022 لو كان رئيسا.

وحذرت كييف من استبعادها من أي محادثات سلام بين الرئيسين، متهمة بوتين بأنه يحاول "التلاعب" بترامب.