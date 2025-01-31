حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة .

كثف مركز الحمام جهوده اليومية فى قطاع النظافة والحملة الميكانيكية فى رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وأوضح اللواء محمد الصحاح رئيس مدينة الحمام أنه ، تم رفع " ٩٠ " طن قمامة من ش النجمة ، منطقة جابر الدوبل، منطقة عبدالله مستور ، بحرى مسجد بلال ابن رباح، غرب الجراج، ش افندينا، منطقة مرادة .

وأضاف أن تم عمل صيانة ولاعات الإضاءة العامة بمحول مراده غرب واستلام ١٠٠ عمود إضاءة عامة( خطة ٢٠٢٤ .٢٠٢٥ ) لتركيبها بشارع افندينا وشارع مراده وشارع بحرى السكه الحديد ، بالإضافة إلى صيانة ولاعات الإنارة العامة بمحول العساكر بالعزبة الغربية ورفع كفاءة كشافات الانارة بطريق ماربيلا مع الحفاظ على ترشيد الطاقة بنسبة ٧٥%.

كما واصل مركز ومدينة سيوة حملات النظافة والتجميل وتمهيد الشوارع و رفع القمامة بمناطق متفرقة بالمدينة .

وأوضح اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تمت أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق : الدكرور ، و الرمل ، أبوبكر الصديق ، ومدخل المدينة، كما تم تمهيد الشوارع الفرعية بمنطقة أبوبكر الصديق.

وواصلت إدارة الإنارة العامة بالمدينة اليوم الأربعاء أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق قريشت ، الميال ، القرية المهجورة بقرية ابوشروف ، وكذا منطقة مركدة بقرية المراقي وذلك طبقاً للخطة المدرجة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ، بجولة تفقدية بمدينة العلمين، بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين، حيث تابع نائب المحافظ سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما سلم عددًا من المواطنين النموذج الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بعد توقيعه من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في إطار الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز طلباتهم.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى العلمين، بحضور الدكتور إسلام عساف، مدير مديرية الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. واطمأن نائب المحافظ على الحالات المحجوزة بالمستشفى، مُؤكدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى، وجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح خالد شعيب، محافظ مطروح.