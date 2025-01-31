ميدو: تعودنا بالزمالك العمل في الظروف الصعبة.. وهذه أولويات المرحلة

طمأن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، جماهير النادي للمراحل التي يمر بها مجلس الإدارة من ضعوطات على أصعدة مختلفة.

وكتب ميدو خلال منشور عبر أكس: "‏الزمالك دائما وأبدا ليس أمامه إلا الطريق الصعب!! تعودنا على العمل في ظل الظروف الصعبة كل رجال ⁧‫الزمالك‬⁩ ايد واحده.. معا سنعبر بالنادي هذه المرحلة الصعبة".

هيكلة قطاع كرة القدم بالزمالك

وتابع: “الادارة أولويات الأولوية الأولى والأهم دفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وهو ما حدث بالفعل ثانيا التعاقد مع لاعبين محليين مميزين في المراكز المطلوبة من المدير الفني وهو ماحدث بالفعل بالتعاقد مع أحمد حسام ومحمود جهاد والأن التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين يصنعوا الفارق ثم التجديد لكل لاعبي الفريق اللي طلب جروس التجديد معهم في وقت واحد والإعلان عن التجديد لهم في نفس التوقيت و بشروط النادي”.

وأضاف: “أخيرا رسم هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي بما يتماشى مع نظام كرة القدم الحديث في الأندية الكبرى في العالم وهو ما سيحدث خلال الأسبوعين القادمين!! نعدكم من الأن سيكون هناك نظام احترافي داخل نادي الزمالك ولن نسمح لأي شخص بالخروج عن هذا النظام بتعليمات من رئيس النادي الكابتن حسين لبيب والأهم ان شاء الله الفوز في مباراة اليوم، الزمالك اولا‬⁩”.