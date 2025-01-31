بلا قيمة .. تعليق صادم من إعلامي بشأن بن شرقي

وجه الإعلامي عمرو الدرديري رسالة صادمة بشأن انتقال بن شرقي للاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :احذف أهداف وأرقام بن شرقي اللي مع الزمالك سيصبح لاعب بلا قيمه مجهول الهوية غير مرغوب فيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة صعبة أمام بيراميدز اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الحالية من الدوري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2024-2025.

تُعتبر هذه المباراة من أبرز المواجهات في الدوري، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

غيابات الزمالك:

يعاني الزمالك من غيابات كبيرة في هذه المباراة، حيث يفتقد الفريق لسبعة لاعبين أساسيين، أبرزهم:



محمود عبد الرازق "شيكابالا": قائد الفريق، الذي يغيب بسبب إصابته بنزلة برد.

حمزة المثلوثي: يعاني من تمزق في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي: يخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابة مماثلة.

محمد حمدي: يعاني من شرخ في الضلعين.

مهاب ياسر: تم استبعاده لأسباب فنية.

مصطفى الزناري وناصر ماهر: غير جاهزين فنياً للمشاركة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

الموعد: اليوم الجمعة، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المكان: ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة: قناة ON TIME SPORTS 1 المفتوحة.

استعدادات الزمالك:

يدخل الزمالك المباراة بدعم جماهيري كبير على ملعب الدفاع الجوي، حيث يُعتبر الحضور الجماهيري عاملاً محفزًا للاعبين لتحقيق الفوز.

من جهة أخرى، حذر المدير الفني للزمالك، السويسري كريستيان جروس، لاعبيه من التهاون أمام مرمى بيراميدز، مؤكدًا على أهمية استغلال الفرص المبكرة لتسجيل هدف يعزز من معنويات الفريق.

استعدادات بيراميدز:

من جانب بيراميدز، يعتمد الفريق على خبرة لاعبيه المخضرمين، ويخوض المباراة بدون ضغط جماهيري، مما قد يمنحه مزيدًا من الهدوء والتركيز داخل الملعب.

كما يتمتع بيراميدز بقائمة قوية من اللاعبين المؤثرين في جميع الخطوط