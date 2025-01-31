قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم للأندية 2025
من معبر رفح الآن..المصريون: لا للتهجير ولا للمساس بسيادتنا .. فيديو وصور
ريمونتادا لـ طلائع الجيش أمام الإسماعيلي في الدوري
من أمام معبر رفح | مصر كلها بتقول لا للتهجير .. فيديو وصور
التموين تبدأ صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب بطاقات الدعم .. غدا
عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه
حدث نادر.. تقنية جديدة تكشف عن أجسام فلكية غامضة | القصة الكاملة
ياسمين عز تُبيح أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. ودار الإفتاء تحذر السيدات
الأمم المتحدة: السلطات الحالية بسوريا تمضي في الطريق الصحيح
عضو التنسيقية من معبر رفح: الاصطفاف الوطني يعكس وحدة المصريين ضد التهجير
وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني ويؤكد تضامن مصر الكامل للبنان الشقيق
جوتيريش: تعطيل الملاحة في البحر الأحمر سبّب بعدة مشاكل لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالدموع.. تكريم أسرة قرآنية فقدت ابنتها ووالدتها خلال مسابقة بورسعيد الدولية

بدموع المحافظ ووزير الأوقاف.. تكريم الأسرة القرآنية التي فقدت متسابقة ووالدتها خلال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
بدموع المحافظ ووزير الأوقاف.. تكريم الأسرة القرآنية التي فقدت متسابقة ووالدتها خلال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
محمد الغزاوى
×

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الأسرة القرآنية التي فقدت ابنتها المتسابقة ووالدتها، وذلك خلال فعاليات المنافسات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي، رئيس المسابقة، أن هذه الأسرة كانت تشارك في التصفيات المحلية، وأثناء عودتهم تعرضوا لحادث سير أودى بحياة المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها عبير خطاب.


وخلال الفعاليات، تأثر المحافظ والوزير وبكيا عند مشاهدة آخر ما نطقت به المتسابقة من آيات الذكر الحكيم.


وفي لفتة إنسانية، قدم المحافظ والوزير للأسرة القرآنية دعمًا ماليًا بقيمة 100 ألف جنيه، كما تم تكريم روح الفقيدة سعاد المزين ووالدتها، بالإضافة إلى تكريم شقيقتيها مريم وبراءة.


كما تم تكريم المصابتين في الحادث منى أحمد محيسن وياسمين مصطفى، حيث مُنحت كل منهما درع المسابقة ومبلغ 25 ألف جنيه.


مسابقة بورسعيد الدولية


مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تُعد واحدة من أبرز المسابقات الدينية في مصر، حيث تجمع بين متسابقين من مختلف المحافظات والدول، وتهدف إلى دعم حفظة كتاب الله وإبراز المواهب في الابتهالات الدينية.

وقد شهد حفل الافتتاح اليوم حضور نخبة من العلماء والمسؤولين، في أجواء مفعمة بالإيمان والتقدير للقرآن الكريم وأهله، وتقام في نسختها الثامنة هذا العام بأسم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي.

بورسعيد القرآن الكريم مسابقة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

الأهلي

مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في مصر

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار المركزي الأخير

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نرفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين من أرضهم

مجمع البحوث الإسلامية

"البحوث الإسلامية" ينظم اللقاء الثالث من فعاليات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

الدكتور عباس شومان

وكيل الأزهر الأسبق: شعب مصر كله جيش مستعد للتضحية والدفاع عن وطنه

بالصور

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

تؤدي للتسمم .. 5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف

أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

تصيبك بمشاكل صحية أكبر .. احذر إهمال علاج حساسية الأنف

مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف
مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف
مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف

التفاصيل الكاملة لانفصال بتول عرفة عن هاني الطمباري

بتول عرفة
بتول عرفة
بتول عرفة

فيديو

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد