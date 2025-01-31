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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"معاشات الصحفيين" تحتفل برواد المهنة بمشاركة كثيفة | صور

احتفالية الصحفيين
احتفالية الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، حفل عيد الميلاد الجماعي لرواد المهنة بجدولي المعاشات والمُشتغلين، مساء الخميس، وسط حضور كثيف من رواد المهنة وجيل الوسط والشباب.

وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات، إنه وضع فور توليه مهام لجنة المعاشات، استراتيجية عمل حُددت لها أربعة أهداف رئيسية: تحقيق مساواة المعاش ببدل التكنولوجيا والتدريب وما يطرأ عليه من زيادات.
ومنح الرواد حقوقهم المعنوية، عبر خدمتهم وتكريمهم وانتزاع حقهم في التصويت والترشح واستثمار كنز خبراتهم المهنية لنقلها إلى الأجيال التالية.

وأضاف عبدالمجيد: ولتحقيق تلك الأهداف ابتكرت آليات للعمل وفعاليات غير مسبوقة نقابيًا، تضع الأهداف موضع التنفيذ العملي، وتأسيس سلسلة أنشطة تكون ركيزة يستند إليها في مواصلة خدمة شيوخ المهنة كل من يتولى رئاسة اللجنة في المجالس التالية.


وأشار عبدالمجيد إلى التمسك بمواصلة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في اجتماعها المنعقد في ١٧ مارس 2023، بإلزام مجلس النقابة بإدخال تعديل تشريعي في أول تعديل مرتقب لقانون النقابة، لمنح رواد المهنة لجدول المعاشات حق التصويت في الانتخابات والترشح ومساواة قيمة البدل والمعاش، وهو ما أعيد التأكيد عليه في المؤتمر العام السادس للصحفيين المنعقد مؤخرًا.

وأضاف عبدالمجيد: حفل عيد الميلاد الجماعي الذي يشهد تكريم رواد المهنة هو أحد آليات منح الرواد حقوقهم المعنوية، وحفل أمس التاسع بين سلسلة احتفالات، انطلقت فعاليات حفل عيد الميلاد الجماعي الأول السادسة مساء الاثنين 21 أغسطس 2023، بحضور 300 من رواد المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس.
وتوالت الاحتفالات بتنظيم حفل عيد ميلاد جماعي 20 سبتمبر 2023، لمواليد شهر سبتمبر ممن تجاوزوا سن الستين بجدولي المعاشات والمشتغلين بحضور 250 من رواد المهنة، لتتوقف في أكتوبر 2023 تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان الصهيوني.

وشدد عبدالمجيد على أن رواد المهنة يواصلون التأكيد على كامل دعمهم للأشقاء في فلسطين للصمود على أرضهم، رافضين مؤامرات التهجير، متمسكين بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، والدعم الكامل للدولة المصرية وقياداتها السياسية في مواجهة لدعاوى التهجير والحفاظ على ثوابت مصر وأمنها القومي.

واستأنفت لجنة المعاشات حفلات أعياد الميلاد الجماعية فعاليات حفل عيد الميلاد الجماعي 21 نوفمبر 2024، لمتجاوزي سن الستين بجدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، وشهد الحفل حضورًًا كثيفًا وحشدًا غير مسبوق، لتستمر الفعاليات حتى أمس.

ووجه عبدالمجيد الشكر للنقيب خالد البلشي وجمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي ومحمد خراجة ودعاء النجار، الذين حضروا الحفل للمشاركة في تكريم الرواد والفنانة رباب ناجي وفرقتها  الفنية والطاقم الإداري بالنقابة ولجنة المعاشات، لمساهمتهم في إنجاح الحفل.

وتضمن الحفل فقرة غنائية وإلقاء رواد المهنة الأساتذة أحمد سويلم ومصطفى عبدالخالق وعلاء عبدالمنعم فقرات شعرية من تأليفهم، وسط أجواء من البهجة، واختتم الحفل بتكريم الرواد ومنحهم شهادات تقدير لمسيرتهم وعطائهم المهني.

لجنة المعاشات احتفالية الصحفيين معاشات الصحفيين

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