طقس السعودية.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق واسعة من المملكة

يشهد طقس المملكة العربية السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خاصة الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل، الحدود الشمالية.

و توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

أما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .