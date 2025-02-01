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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. 3 فوائد صحية للمشي بعد تناول الطعام

المشي
المشي
نهى هجرس
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يساعد المشي قبل الوجبة على حرق الدهون المخزنة بكفاءة ويساعد في إنقاص الوزن، كما إن المشي لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك بعد الأكل يمكن أن يقلل من كمية السكر والدهون التي تتراكم في مجرى الدم، يمكن أن يمنح جسمك أيضًا المزيد من الطاقة لممارسة الرياضة والهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية.

فوائد المشي بعد الأكل

المشي بعد تناول الطعام له خمس فوائد صحية أساسية: فهو يحسن الهضم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن إدارة نسبة السكر في الدم، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي، ويعزز أنماط النوم بشكل أفضل.

- تحسين الهضم

الانتفاخ والإمساك وارتجاع الحمض واضطراب المعدة كلها علامات مزعجة لعسر الهضم بعد تناول الطعام، إحدى الطرق لتخفيف هذه الأعراض هي المشي السريع. 

- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

لقد أثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مفيدة لصحة القلب، فقد ثبت أنها تخفض ضغط الدم والكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بالحموضة المعوية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب، كما أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة تمارين سريعة صغيرة، مثل المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الوجبات، بدلاً من ممارسة تمرين طويل، قد يكون أكثر فائدة في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

- تنظيم مستويات السكر في الدم

إن عدم الحركة بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في مستويات السكر في الدم، تشرح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن وجود الكثير من السكر في الدم سيؤدي إلى إرهاق الكبد والعضلات التي تخزن السكر في الدم عادةً ويتسبب في تخزين الأنسولين في أجسامنا لأي فائض في أماكن أخرى، إذا استمر حدوث ذلك، فسيؤدي ذلك إلى مقاومة أجسامنا للأنسولين بمرور الوقت ويمهد الطريق لمرض السكري من النوع الثاني وما قبل السكري.

المشي الهضم أمراض القلب فوائد المشي

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