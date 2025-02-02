بي إم دبليو تكشف النقاب عن M3 CS تورينج 2025 الجديدة .. صور

تعزز بي إم دبليو من تواجدها في مجال صانعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة والمميزة M3 CS تورينج، والتي تنطلق ضمن موديلات 2025.

تقدم السيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج أداء مميز، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء تمنحها الافضلية في التسارع والمناورة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي ضمن فئة السيدان الرياضية.

بي إم دبليو M3 CS تورينج

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج

ارتفعت قوة السيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج بنسبة 20 حصانا مقارنة بالنسخة M3 Competition، حيث تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 543 حصانا، و650 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وبتقنيات الدفع الرباعي للعجلات.

بي إم دبليو M3 CS تورينج

السرعة القصوى ومعدلات تسارع بي إم دبليو M3 CS تورينج

تصل السيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج إلى سرعة قصوى تقدر بـ 300 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تستطيع التسارع والانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/الساعة، في فترة زمنية تقدر بـ 3.5 ثانية.

بي إم دبليو M3 CS تورينج

سعر السيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج

تبدأ أسعار السيارة بي إم دبليو M3 CS تورينج من 150 ألف دولار أمريكي، وسيبدأ تسليمها رسميًا خلال هذا العام تحديدًا في مارس القادم.