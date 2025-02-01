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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن | محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025 .. غضب نجل البزاوي لهذا السبب

نشرة الفن
نشرة الفن
تقى الجيزاوي
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

مازح محمد رمضان جمهوره بشأن كتابة جملة رمضان أحلى على رأس النجوم  ببوسترات مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

غيّروا البوستر ميصحش | غضب نجل محمود البزاوي بسبب مسلسل فهد البطل

وجه نجل الفنان محمود البزاوي رسالة للقائمين على منصة watch it بسبب عدم وضع صورة والده ضمن النجوم المشاركة على بوستر مسلسل فهد البطل المقرر طرحه لـ ماراثون رمضان 2025

رامي رضوان يشارك فيديو جديد رفقة ابنته كايلا

شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره فيديو طريف رفقة ابنته كايلا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وحقق الفيديو تفاعلا جماهيريا كبيرا حيث حقق الفيديو تفاعلا جماهيريا كبيرا.

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الساعات القليلة الماضية أغنية “60 دقيقة” للفنانة أصالة من الموقع

محمد رمضان رامي رضوان محمود البزاوي مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

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