إعلامي: صفقة نجم فاركو تكلف الزمالك 25 مليون جنيه.. وهذه حقيقة طلب شيكابلا 30 مليونًا

الأحد 02/فبراير/2025 - 03:22 ص 2/2/2025 3:22:34 AM

قال الإعلامي خالد الغندور إن صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو كلفت النادي الأبيض 25 مليون جنيه.

وأكد “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن مقابل صفقة محمود جهاد لاعب فاركو سيسدد بعد 6 شهور".

وواصل: "صفقة محمود جهاد لنادي الزمالك تمت مقابل 25 مليون جنيه تسدد بعد ٦ أشهر بضمان أحد رجال الأعمال الزملكاوية".

وكشف "الغندور" حقيقة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك حقيقة غياب اللاعب عن مران الفريق بسبب طلبه زيادة عقده لـ 30 مليون جنيه.

أكد “الغندور” أن غياب شيكابالا عن المران الجماعي بسبب شعوره بنزلة برد حادة وتم تشخيصها اشتباه في كورونا.

وأوضح "الغندور" أن شيكابالا يحصل على عقده كامل من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.