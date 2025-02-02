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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقم 8 سر تعدي بلوجر شهير على طالبة مدرسة خاصة بالتجمع

عنف المرأة - أرشيفية
عنف المرأة - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :
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الليالي مرت قاسية على الأم لم تكن تعلم أنها فى يوم من الأيام سترى ذلك المشهد الصعب الذى لا يمر مرور الكرام علي أي إنسان. 

الحكاية بدأت بعد رحلة قصيرة للأم قضت فيها بضعة أيام خارج البلاد ثم عادت لتجد الكارثة فى بيت والدتها ابنتها الطالبة التى لم تكمل من العمر 18 عاما فى أحضان شاب يبدو أكبر منها قليلا وبدون ملابسها وتستر جسدها بملاية سحبتها من الخوف عندما رأتها، وذلك الشاب يجري على الباب بنصف ملابسه ليدفع الأم ويهرب خوفا من الفضيحة لتسقط على الأرض مغشية عليها. 

بدأت الحكاية من الرقص على التيك توك واستخدام تطبيقات مثل سناب شات .. تلك الطالبة حاولت أن تقلد زميلاتها فى الرقص والضحك والتعرف على الشباب المشهورين، فإذا بها تبحث عن بلوجر من المشهورين لتتفاخر به أمام صديقاتها فى المدرسة، فتقع عينها على شاب يمتلك الملايين من المتابعين، فترسل له رسالة على تطبيق سناب شات ثم لم يجب فأرسلت له صورها الخاصة، فبدأ يراها ولفت انتباهه جسدها فثارت غرائزه، فأوقعها فى شباكه حتى أرسلت فيديوهاتها وهى على سريرها ودون ملابس ثم أرسل لها فيديوهات لجسده وقوته الجسدية وكيف يتمتع بالإثارة.

الشيطان لم يتوقف عند ذلك الحد، فبدأت الطالبة تطلب منه الحضور للمدرسة لتتفاخر به أمام زميلاتها وتلتقط الصور معه، ثم بعد ذلك بدأ يتقابلان فى أماكن عامة ويضع يدها علي جسدها وتطور الأمر إلي أن دعته للحضور إلى منزل جدتها التى سافرت إلى قريتها.

حضر البلوجر الشهير إلى المنزل حاملا الورود فى مظهر الحبيب، وما أن فتحت له الفريسة باب الشقة حتي أخذها بالحضن ووجدها ترتدي له ملابس مثيرة تبرز المفاتن كاملة، وبدأ فى الملاطفة والمداعبة حتى وصلا إلى علاقة كاملة أنهى بها كل البراءة التى كانت لدى الفتاة.

وهنا غزا الوحش لدى الشيطان جسده فأصبح محبا لتلك العلاقة، والتى كان يغرق فيها، فأخذ يتسلل لمنزل جدة الفتاة لمدة 8 مرات ليلا فى أوقات تقترب من الفجر، وأقام علاقة تلو الأخرى حتى عادت جدتها فانقطعا لأسبوعين فقط، ثم تحدثا والتقيا فى الخارج، وسارا فى أحد الشوارع الراقية بالتجمع الخامس، وكانت المفاجأة طلبت الطالبة منه أن تقيم معه علاقة حالا، فأخذها من يدها وتوجه لخلف محول كهربائي فى مكان مظلم فى الحي الراقي وخلعا ملابسهما وأقاما علاقة من جديد.

ولكل جريمة لها طرفها الذى يوقع صاحبها فى الخطر .. رأت الجدة هاتف حفيدتها بالخطأ وثارت عليها واستدعت خالها الذى نهرها وحاولا إخفاء الأمر وعدم الحديث مع والدتها، لكي لا يحدثا جلبة، ولكن الطالبة كانت شغوفة بالعلاقة وباستمرارها، فهاتفت البلوجر وحكت له ما حدث، وطلبت أن يحضر ليلا لأنها تريده فى أحضانها، فحضر وتسلل وأقام علاقة معها فى وقت الجدة كانت خارج المنزل عند إحدى صديقاتها، وستنام تلك الليلة لديها فكانت المفاجأة الأم تحضر وتري ذلك المشهد لتكتب للفضيحة سرا أن تصبح بالعلن. 

حاولت الأم أن تصل للبلوجر لكي تلم تلك الفضيحة ويتزوجها أغلق هاتفه، ولكن الطالبة استطاعت إيقاعه مرة أخرى ولكن هذه المرة طلبت منه الحضور لعيد ميلادها، لتتفاخر به أمام زملائها، مؤكدة أن والدتها سامحتها فحضر بالورود والشوكولاتة، والهدية إلى موقع عيد الميلاد، فوجد رجال الأم فى انتظار بكمين محكم، وقدم لنيابة العامة التى باشرت التحقيق وتم إحالته للمحاكمة الجنائية وأكد البلوجر كل الاعترافات وتفاصيل الجريمة.

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