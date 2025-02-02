الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء مصطفى ع.م. 62 سنه سائق ومقيم الإسكندرية، بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنيه للاتجار بالمخدرات فى شرم الشيخ .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 أكتوبر الماضي، حيث وردت معلومات للجهات الأمنية ، تفيد بقيام سائق ملاكى بالاتجار فى كافة أنواع المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ واتخاذه من منطقة الهضبة مسرحا لتجارته الغير مشروعة ، مستخدما سيارته الملاكى س.ي.ج رقم 1499ملاكى ، لتخزين بضاعته و ترويجها على السائحين والعاملين بشرم الشيخ .

و بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم والسيارة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم أثناء انتظاره لاحد عملاؤه لتسليم كمية من المخدرات ، وعثر بحوزتة على 5 كيس بلاستيك بداخلهم حصوات بيج اللون تشبه فى كونها لمخدر الهيرويين ، وبتفتيش السيارة وجد أسفل المقعد الامامى الخاص بالسائق على كيس كبير شفاف بداخلة 580 لفافة ورقية لمخدر الهيروين ، وكيس اخر بداخلة مبلغ 50200 جنبة مصرى و400يورو، و234دولار أمريكى و3هواتف.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمورفيين بقصد التعاطى ، والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة البيع ، والعملات الأجنبية للاتجار فيها ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لتسهيل التنقل بين احياء شرم الشيخ .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 9125لسنة 2024 اول شرم الشيخ ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة ، والتحفظ على السيارة المضبوطة ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى .

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1119كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .