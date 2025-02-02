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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المصري للدراسات يناقش الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب بسوق العمل ..غدا

المركز المصري للدراسات الاقتصادية
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
آية الجارحي
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يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري غدا الاثنين، ندوة بعنوان: "الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في بيان صادر عنه اليوم، ويستهدف تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال.

وتابع: حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

المشاركين في الندوة

ويشارك في الندوة كل من: محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لـVolution AI للاستشارات، وسمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي شركة رايت فوت، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

سوق العمل الذكاء الاصطناعى البنك الأهلي المصري للدراسات الاقتصادية تحليل الطلب

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